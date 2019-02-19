Медведев призвал не допустить необоснованного роста тарифов на вывоз мусора

Правительство заморозило плату за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом шла речь на заседании, посвященном переходу регионов на новую систему обращения с мусором.

По словам премьера Дмитрия Медведева, эта мера позволит сдержать рост тарифов для россиян. Он призвал не допустить необоснованного роста тарифов на вывоз мусора.

Кроме того, глава правительства подписал распоряжение о назначении Дениса Буцаева генеральным директором компании "Российский экологический оператор", передает "Россия 24".

На совещании премьер России раскритиковал регионы за отсрочку перехода на новую систему обращения с отходами.

Медведев призвал губернаторов как можно быстрее перейти на эту систему и не искать какие бы то ни было причины для отсрочки, сообщает ТАСС.

"Общая задача заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора", — отметил премьер-министр РФ.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов у людей вызвала недоумение строка в квитанции за январь, в которую включена оплата "обращение с ТКО". В частности, в ряде случаев в ней содержатся некорректные данные по площади жилья и количеству прописанных в нем, что сказывается на сумме за эту услугу.

Кроме того, пока не везде еще есть контейнерные площадки для сбора мусора, но при этом строка об оказании услуги, которая по факту еще не может быть оказана, в единый платежный документ уже внесена.

В Подмосковье, например, для частных домов (ИЖС) она включена в квитанцию Мосэнергосбыта.