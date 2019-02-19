Загорски и Гурейро выиграли ритм-танец на Кубке России

Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали лидерами финала Кубка России среди танцевальных дуэтов, Турнир ведущих российских мастеров фигурного катания начался в Новгороде. Победители в этой дисциплине определятся во вторник, 19 февраля.

Результат Загорски и Гурейро – 77,53 балл, что более чем на 5 очков больше, чем у занимающих второе место Бетины Поповой и Сергея Мозгова (72,33). Третьими идут Аннабель Морозова и Андрей Багин (69,06). Скорее всего именно эти три пары разыграют медали, ведь идущие на 4-м месте Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин отстают почти на 14 баллов – у них 55,50.