Рособоронэкспорт: Россия и Индия подписали рекордные контракты

Российские поставщики оружия готовятся к выставке Air India 2019, которая пройдет в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля. Рособоронэкспорт будут представлять 11 предприятий, которые привезут около 200 образцов своей продукции.

Индия – один из ключевых партнеров РФ. В 2018 году Москва и Нью-Дели подписали крупнейшие в истории оружейные контракты. Сейчас общий портфель заказов достиг 10 миллиардов долларов, уточняют в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Наибольший интерес на выставке в Бангалоре должны вызвать новейшие российские истребители: легкий МиГ-35 и тяжелый Су-35. А также транспортники Ил-76МД-90А и учебно-боевые самолеты Як-130.

Не обойдется и без популярных во всем мире российских систем ПВО. Таких как "Панцирь-С1", Тор-М2Э, Бук-М2Э и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С".

Напомним, что история военно-технических отношений России и Индии насчитывает уже около 60 лет. За это время Москва поставила Нью-Дели оборонной продукции на 65 миллиардов долларов. Сейчас две страны развивают такие крупные совместные проекты, как, например, производство многоцелевых истребителей Су-30МКИ. Эта модификация была специально создана под ВВС Индии.

Кроме того, уже сформировано новое предприятие Indo-Russian Helicopters Limited. В скором времени оно начнет сборку легких вертолетов Ка-226Т.