На юго-востоке Москвы подростки избили лейтенанта полиции

На юго-востоке Москвы несколько подростков напали на сотрудника полиции и избили его.

Как рассказал РИА Новости осведомленный источник в правоохранительных органах, в ходе конфликта пострадал лейтенант внутренней службы, занимающий должность инспектора по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД РФ. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказали ему первую помощь и отпустили.

Возбуждено уголовное дело о разбое. При этом по словам источника, похищено ничего не было.

Накануне аналогичное нападение произошло на Манежной площади столицы. Школьник подошел к полицейскому сзади и ударил его. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что подросток напал на стража порядка по условиям проигранного друзьям спора.