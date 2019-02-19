Усик предложил Поветкину провести бой

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в ближайшие дни ожидает ответа от российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

"Мы сделали предложение Поветкину и теперь ожидаем от него ответной реакции: сегодня-завтра мы должны получить ответ, — приводит слова Красюка "Советский спорт". – Он достаточно опытный боксер, и у него осталось не так много времени для того, чтобы еще проявить себя в боксе. Ему нужно несколько больших поединков и именно это и является для него камнем преткновения. Он знает уровень Усика и знает о рисках".

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что известный промоутер Эдди Хирн намерен провести бой между двумя боксерами в середине мая в американском Чикаго. Напомним, что Усик после победы над Тони Беллью принял решение сменить весовую категорию и перейти в супертяж. Именно в ней и выступает Поветкин.