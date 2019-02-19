19 февраля 201915:17
Во Франции официально признали спортом бои на световых мечах
Представители Французской федерации фехтования (FFE) официально признали спортом драки на световых мечах. Местные чиновники от спорта объясняют этот поступок тем, что в противном случае молодежь столь архаичным занятием не заинтересовать, сообщает AP.
"Современная молодежь тренирует лишь большие пальцы, окунаясь в свои гаджеты. Раньше молодые люди шли учиться фехтованию, чтобы стать похожими на Зорро или мушкетеров Дюма. Сегодня их герои – персонажи "Звездных войн", — отметил генеральный секретарь FFE Серж Аубаилли.
Теперь людям, приходящим в школы FFE, будут выдавать в качестве инвентаря игрушечные мечи. С будущими "джедаями" начнут работать профессиональные тренеры.
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