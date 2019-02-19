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19 февраля 201914:55

Кубок Гагарина. Интрига сохраняется только в Западной конференции

dinamoriga.lv

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги осталось провести два игровых дня, чтобы определить всех участников плей-офф. Впрочем, в Восточной конференции восьмерка практически ясна. А вот на "западе" три команды претендуют на два оставшихся места.

Занимающий на "востоке" 8-е место челябинский "Трактор" опережает "Сибирь" на 4 очка и последней необходимо чудо, чтобы отобрать у уральцев место в плей-офф. Впрочем, "Трактору" предстоит сыграть с нижегородским "Торпедо" и СКА, что не гарантирует ему побед. Но у новосибирцев соперники весьма серьезные – "Автомобилист" и "Авангард".

Гораздо запутаннее интрига в Западной конференции. Здесь определились шесть из восьми команд, которые будут бороться за Кубок Гагарина. А вот в споре "Сочи" (62 очка), "Витязя" (61) и рижского "Динамо" (60) ничего еще не ясно.

"Сочи" играет со "Спартаком", который практически решил проблему попадания в плей-офф, и аутсайдерами из "Слована". "Витязю" будут противостоять лучший клуб "востока" "Автомобилист" и неудачник турнира – минское "Динамо". Наконец, клуб из столицы Латвии сыграет с не слишком сильной "Северсталью" и фаворитами из ЦСКА.

Так что шансы всех трех претендентов на плей-офф могут рассматриваться как почти равные и поэтому непредсказуемые. И вполне возможно, что "третий лишний" в споре этих команд определится с помощью дополнительных показателей в виде числа побед и разницы забитых и пропущенных шайб.

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