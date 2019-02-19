Умер великий кутюрье Карл Лагерфельд

В возрасте 85 лет 19 февраля 2019 года скончался немецкий кутюрье, стилист и фотограф Карл Лагерфельд. Несколько последних недель жизни он очень плохо себя чувствовал.

Других обстоятельств его смерти Le Figaro не сообщает. Лагерфельд много лет работал в модном доме Chanel. Он быдл художественным директором этого модного дома с 1983 года. Здесь он создавал свои коллекции прет-а-порте.

Он создал запоминающийся образ мужчины в костюме и в черных солнцезащитных очках.

Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. Отец Лагерфельд швед, а мать – немка. В 19 лет он переезжает жить в Париж. В 1955 году получил первую премию на конкурсе моды за дизайн пальто. А в 1974 году основывает собственную линию модных товаром Jarl Lagerfeld Impression.

С 1987 года Карл Лагерфельд увлекся фотографией. Он выпустил несколько книг. Любовь к книгам – его хобби. Лагерфельд не только собрал богатую библиотеку из 300 тысяч изданий, но и основал в Париже собственный издательский дом 7L с книжным магазином при нем. Часть своей коллекции книг о французском искусстве XVIII века кутюрье продал на аукционе Christie's в 2000 году.

Запах книги он принес и в парфюмерию. Он создал духи с запахом духов, а также ароматы для Chloé, KL и Jako.

Все, к чему прикасалась рука мэтра, становилось успешным и прибыльным. В 2015 году бирманская кошка Карла Лагерфельда Чуппет заработала 3 миллиона евро. Она снялась в рекламе Opel Corsa и японской косметики Shu Uemura. Во Франции Лагерфельда подозревали в уклонении от уплаты налогов и отмывании 20 миллионов евро.

У модельера была бурная жизнь и твердая политическая позиция. Он критиковал политику мультукультурализма Ангелы Меркель, критиковал Мэрил Стрип и Ким Кардашьян.

В 1989 году спутник жизни Лагерфельда Жак де Башер скончался от ВИЧ-инфекции.