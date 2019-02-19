Суд арестовал хозяина взорвавшегося в Красноярске дома на два месяца

Хозяин дома, взорвавшегося в Красноярске на улице Кандагарской, останется под арестом на два месяца. Такое решение принял суд.

Как уже сообщала ГТРК "Красноярск", взрыв в жилом доме прогремел 14 февраля. В результате обрушения здания погибли два человека. Как выяснилось, несколько помещений в доме сдавались в аренду, часть квартир была в собственности.

Вероятно, причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности: один из жильцов для приготовления еды использовал газовый баллон. Кроме того, выяснилось, что здание было не зарегистрировано.

После ЧП один из собственников дома был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.