Задержание чиновника-взяточника: Сергею Грибинюченко аукнулась предыдущая должность

В Подмосковье по подозрению в получении крупной взятки задержан исполняющий обязанности главы города Дзержинский Сергей Грибинюченко. Чиновника взяли по горячим следам после получения 20 тысяч долларов. Передача денег проходила под контролем оперативников.



Исполняющим обязанности главы Дзержинского Сергей Грибинюченко стал лишь в конце января. До этого он руководил Пушкинским районом области, и именно с его прежним местом работы связано уголовное дело о взятке.

"Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.