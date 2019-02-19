Тройное ДТП перекрыло трассу "Дон"

Движение на трассе М4 "Дон" по направлению в Москву перекрыто из-за крупной аварии.

Недалеко от города Шахты микроавтобус Ford, ехавший из Ростова-на-Дону в Миллерово, врезался в "КамАЗ" дорожной службы и перевернулся, перекрыв дорогу, передает ТАСС. Вместе с тем, по данным РИА Новости, в аварии еще участвовал Hyundai.

В результате ДТП шесть человек погибли, еще 13 пострадали. В больницы были доставлены двое взрослых и один ребенок. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Причины случившегося выясняет полиция.