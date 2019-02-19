Шесть человек погибли в тройном ДТП с маршруткой в ростовской области

В Ростовской области шесть человек погибли, еще семь получили множественные травмы в результате столкновения микроавтобуса с самосвалом и легковым автомобилем, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели запечатлели последствия аварии.

ДТП произошло на 999-м километре трассы М-4 "Дон", близ города Шахты в Октябрьском районе. Судя по кадрам, следовавшая из Ростова-на-Дону в Миллерово маршрутка врезалась в стоявший у отбойника КамАЗ дорожных служб, после чего отлетела в сторону и перевернулась.

В салоне микроавтобуса находились 14 человек, шестеро из них от полученных травм скончались, еще семеро были госпитализированы.

На месте работают оперативные службы, включая пожарно-спасательную часть.