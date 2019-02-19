Рубен Дишдишян поблагодарил украинских дипломатов за рекламу "Т-34"

Заявление посольства Украины в США с призывом отменить показ российского фильма "Т-34" только подстегнуло интерес зрителей. Люди активно идут в кинотеатры. Продюсер Рубен Дишдишян прокомментировал ситуацию в эфире программы "60 минут".

Зрители сами должны принимать решение, смотреть фильм или нет, считает продюсер. "Конечно, мы удивлены и раздосадованы такими сообщениями. Но спасибо за рекламу фильму! Это ведь тоже реклама", — сказал Дишдишян.

Фильм, который в России уже посмотрели девять миллионов зрителей, будет показан в 70 странах мира. "Они его покупали не из-за каких-то пропагандистских высказываний, в которых нас обвиняют, а потому что это очень интересный фильм про силу духа, дружбу, любовь. То есть, общечеловеческие ценности, которые понятны во всем мире", — отметил продюсер.



Сообщения об отмене проката фильма в США сильно преувеличены. В нескольких кинотеатрах действительно отменили сеансы, но зрителей это не испугало. Они активно обсуждают ситуацию в социальных сетях и идут в кино, чтобы составить собственное мнение о картине.

"Т-34" — фильм про людей, а не про политику. Никаких оскорблений украинцев там нет и в помине. Это про дружбу и интернационализм, который был во время Второй мировой войны, когда мы защищали свою Родину. Это история героизма людей, которые не были сломлены, находясь в концлагере. Еще раз: это кино про общечеловеческие ценности", — подчеркнул Дишдишян.

Ранее украинские дипломаты призвали отменить показ российского фильма "Т-34" в США. Об этом украинское посольство заявило на своей странице в "Фейсбуке". Сотрудники диппредставительства считают, что картина "популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире".