В ходе КТО в Дагестане уничтожен один боевик

В ходе контртеррористической операции в селе Белиджи в Дербентского района Дагестана уничтожен один боевик, передает ТАСС.

По информации силовых структур республики, спецоперация завершена, пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, во вторник утром был введен режим контртеррористической операции, спецслужбы блокировали дом с предполагаемыми членами так называемой "спящей" ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).