На востоке Калининградской области границу будут охранять казаки

На востоке Калининградской области границу России будут охранять казаки. В состав нового объединения вошли жители хутора имени Козьмы Крючкова. Теперь на их совести — безопасность пограничной территории с Польшей и Литвой. Всего — более 400 километров.

Территория не простая — в основном, местность лесная, при патрулировании требуются особые знания и умения. Как рассказал начальник штаба хутора Козьмы Крючкова Семиречного войска Виктор Маслов, казаки в любое время готовы к быстрому реагированию.

Помощь казаков уже оценили в период проведения Чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Тогда нарушения границы случались неоднократно — нарушители пытались незаконно проникнуть в Россию по лесным тропам.

Как сообщает ГТРК "Калининград", местные жители служат на границе бескорыстно. Для казаков это особая честь — "восстанавливать традиции русского воинства", считает настоятель прихода Храма святого духа Георгий Бирюков.