Гандбольный тренер Трефилов перенес операцию на сердце

Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгений Трефилов 19 февраля перенес операцию на сердце. После перенесенного хирургического вмешательства состояние российского специалиста оценивается как стабильное.

"Операция прошла в плановом режиме в Центре грудной хирургии. Евгений Васильевич сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей, по словам которых его состояние стабильное, — приводит слова генерального директора "Кубани" Сергея Вальтера официальная страница клуба в Facebook. – Теперь Евгению Васильевичу предстоит восстановление и возвращение к работе".

"Обычно после таких операций люди полностью возвращаются к обычной жизни без тех или иных ограничений. Теперь нам всем остается мысленно направить чуточку позитива и доброй энергетики в адрес Евгения Васильевича".

Напомним, что третьего февраля Трефилов был госпитализирован после того, как у него обнаружили проблемы с сердцем. Изначально хирургическое вмешательство планировалось на седьмое февраля, однако позже врачебный состав принял решение перенести операцию на десять дней.