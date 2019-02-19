ДТП с маршруткой под Ростовом: среди пострадавших - трое детей

Крупное ДТП на 999-м километре трассы М4 "Дон": здесь столкнулись КамАЗ, Hyundai Elantra и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В аварии погибли шесть человек и 13 пострадали. Среди пострадавших трое детей.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу скорой помощи в шахты, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Ростовской области. Травмированные дети доставлены в детскую больницу.

Пассажирский микроавтобус с 17 пассажирами в салоне ехал по маршруту из Ростова-на-Дону в Миллерово. На трассе проходила очистка металлического ограждения трассы. Автобус столкнулся на КамАЗ в левой полосе движения у отбойника дорожных служб после чего Sprinter опрокинулся на проезжую часть дороги. После аварии движение по трассе в сторону Москвы было перекрыто.