Лига Европы. "Краснодар" и "Байер" сыграют при судействе литовцев

Матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы между немецким "Байером" и российским "Краснодаром" обслужит литовская бригада арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой. Об этом стало известно после того, как УЕФА опубликовал список судейских назначений.

Помощниками Мажейки в качестве боковых рефери станут Витаустас Симкус и Витенис Казлаускас. Четвертым судьей станет Довидас Сужиеделис, а двумя арбитрами за воротами назначены Донатос Румсас и Робертас Валиконис.

Напомним, что матч "Байер" – "Краснодар" состоится в четверг, 21 февраля, на леверкузенском стадионе "Бай-Арена". Первая встреча завершилась ничейным результатом – 0:0.