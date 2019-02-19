"Триумф" нарасхват. В очереди Катар и Саудовская Аравия

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" хочет приобрести Саудовская Аравия. Контракт подписан еще в 2017 году. Сейчас стороны обсуждают взаимовыгодные условия поставки ЗРК, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Федеральную службу военно-технического сотрудничества.

Также российские С-400 планирует закупить Катар, добавляют в ФСВТС. Интересно, что против этой сделки выступает Саудовская Аравия. Саудиты даже угрожали применить силу и уничтожить комплексы, если Россия их все-таки продаст. А король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд написал письмо президенту Франции с просьбой надавить на Катар.

На сегодняшний день в списке покупателей "Триумфов" уже числятся Китай и Турция. Как заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Москва поставит Анкаре все заказанные ЗРК до конца 2019 года. Общая стоимость сделки – 2,5 миллиарда долларов.

С-400 "Триумф" – современный российский зенитный ракетный комплекс. Он способен обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и перехватить в радиусе до 250 километров. При этом цель вроде боевого блока баллистической ракеты может двигаться на скорости до 3 километров в секунду, то есть где-то 10 тысяч километров в час.