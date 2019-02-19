Летчикам, посадившим горящий самолет в Уфе, вручили награды

Высоких наград за профессионализм и мужество удостоены летчики Ту-204, посадившие самолет с горящим двигателем летом 2018 года. В Уфе экипажу пассажирского лайнера вручили республиканские награды.

Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот и бортинженер награждены орденом Салавата Юлаева. Бортпроводники удостоены Почетной грамоты Республики Башкортостан. Признательность всем членам экипажа от имени жителей Башкортостана выразил на торжественной церемонии спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. "Благодаря вам, — сказал парламентарий, двести два пассажира, в том числе сорок один ребенок, остались живы".

ГТРК "Башкортостан" напоминает: ЧП произошло 22 августа около пяти утра. У самолета Ту-204, летевшего из Уфы в Сочи, в воздухе загорелся двигатель. Пилотам удалось совершить аварийную посадку в уфимском аэропорту. Благодаря слаженным профессиональным действиям экипажа никто не пострадал.