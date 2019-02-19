Эпоха меха закончилась, Карл! Бывшие враги соболезнуют родным Лагерфельда

Со смертью Карла Лагерфельда закончилась эпоха меха в модной индустрии. Знаменитый кутюрье скончался во вторник в возрасте 85 лет.

"Карл Лагерфельд покинул нас, и его кончина положила конец эпохе, где мех и экзотические шкуры еще пользовались спросом", — говорится в сообщении французского подразделения Организации по борьбе за права животных PETA.

При этом зоозащитники выразили самые искренние соболезнования близким своего бывшего противника.

Как сообщает РИА Новости, свои соболезнования выразила также мэр французской столицы Анн Идальго. По ее словам, Лагерфельд был не просто воплощением Парижа, он сам был Парижем.

На своей странице в Twitter она написала, что Лагерфельд "всю свою жизнь сопровождал женщин в их свободе и их утверждении". Она считает его огромным художником и гением, который в доме Chanel он изобретал и заново открывал — "со страстью, требовательностью и превосходством".

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего в 1933 году. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression, а в 1983-м стал художественным директором Chanel.

В своих коллекциях Лагерфельд регулярно использовал натуральный мех и за это подвергался критике со стороны экологов, хотя и признавал, что мода на мех уже прошла: если раньше он в сезон мог делать сто соболиных шуб, то теперь в лучшем случае одну.

В 2001-м его атаковали активисты PETA. Дизайнер сказал, что нет ничего предосудительного в том, что люди убивают зверей, которые при возможности сами бы убивали людей. На это зоозащитники ответили, что фраза "убей, или будь убитым" вряд ли применима по отношению к норке или кролику.

В 2015 году он создал для модного дома Fendi самую дорогую шубу. Ее стоимость составила миллион евро. Для ее создания понадобилось 36 шкурок соболя. Активисты PETA cразу назвали ее haute horreur – "высокий ужас" (намек на haute couture – "высокая мода").

Должность главного дизайнера дома моды Chanel после смерти Лагерфельда займет Виржини Виар, сообщает ТАСС. Ранее она была заместителем художественного директора компании.