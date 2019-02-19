Отчаявшийся казанец под видом экспедитора ограбил московскую аптеку

Приехавший в Москву на заработки 30-летний уроженец Казани на десятый день совершил разбойное нападение на аптеку, сообщили в столичном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Целью потратившего все деньги мужчины стала аптека на Краснобогатырской улице. В служебные помещения он попал, представившись водителем-экспедитором и прихватив с собой коробку с мнимыми лекарствами. Когда фармацевт собралась подписывать документы, он оттолкнул ее, выхватил нож и пригрозил расправой. Напуганная женщина бросилась на улицу, а преступник тем временем обчистил кассу и направился к выходу — на глазах свидетеля он спокойно прошел мимо просившей о помощи сотрудницы аптеки и быстро скрылся.

"У меня родственников нет — я всех схоронил. Недвижимости у меня нет — все забрали, долги", — рассказал задержанный на улице Клары Цеткин подозреваемый.

Ранее, как отмечают полицейские, он уже был судим, на сей раз ему грозит до восьми лет лишения свободы. На время расследования жильем в столице он будет обеспечен — в СИЗО.