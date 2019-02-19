Телефонные террористы добрались до Останкинской башни

Среди зданий, которые "заминировали" сегодня в Москве телефонные террористы, оказались Останкинская телебашня, гостиница "Космос", Казанский вокзал, а также ряд крупных торговых центров: "Атриум", "Парус", "Метрополис", "Райкин Плаза", "Алтуфьевский", "Капитолий", "Щука". Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в экстренных службах города. Только из торговых центров было срочно выведено более 5 тысяч человек.

Кроме того, из-за сообщений с угрозами эвакуировали посетителей и сотрудников парка "Зарядье", а также учащихся школ №373 и №1795 на Открытом шоссе.

Очередная волна сообщений о минировании зданий в разных регионах России началась в январе 2019 года. Так, накануне в Санкт-Петербурге после звонков телефонных террористов были эвакуированы все рестораны быстрого питания KFC и McDonald's. Угрозы взрывов нигде не подтвердились.