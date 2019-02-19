В Нижегородской области фура без водителя протаранила несколько автомобилей. Видео

В Арзамасе грузовик с прицепом покатился под горку и снес несколько легковых автомобилей.

Инцидент произошел в исторической части города сегодня, 19 февраля: водитель занимался мелким ремонтом своего грузовика, не установив соответствующих упоров. В какой-то момент фура стронулась с места и понеслась под уклон.

Водитель пытался остановить огромную машину, вцепившись в ее прицеп, однако потерпел неудачу — фура набрала скорость и, распугав пешеходов, пронеслась по дороге, снеся несколько легковушек. Затем грузовик врезался в забор частного дома, проломил его и застрял.

По сообщениям очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.