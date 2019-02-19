"Спартак" расторг контракт с Давыдовым

Футбольный клуб "Спартак" объявил о расторжении контракта с нападающим Денисом Давыдовым. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Теперь 23-летний выпускник "красно-белых" обрел статус свободного агента.

О расторжении контракта сообщает официальный сайт многократного чемпиона России.

Давыдов прошел все ступени клубной академии, а за основную команду "Спартака" дебютировал в 2015 году. За время выступления в составе "красно-белых" российский нападающий принял участие в 37 играх, став автором одного гола в российской премьер-лиге.