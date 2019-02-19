Юная американка с помощью подушки отбила у ястреба своего щенка

Подушка помогла жительнице Лос-Анджелеса спасти от неминуемой гибели щенка йоркширского терьера, которого в качестве добычи избрать невесть откуда взявшийся ястреб, сообщает Fox 5. Схватку с пернатым сняли камеры наблюдения.

"Налет" произошел в минувшую пятницу, 15 февраля, спустя минуту после того, как Сесилия Селис выпустила маленькую Лулу и ее маму во двор. Хищник поджидал свою жертву на крыше: выверенным движением птица схватила весящего около 900 граммов щенка, но сразу взлететь не смогла.

"Я кричала: "Отстань от моей собаки, отойди от моей собаки!" Но он просто смотрел мне в глаза", — рассказала юная американка.

Хвататься за стулья и иные массивные предметы она не рискнула, опасаясь поранить пса, а вот подушка для патио показалась ей достойным орудием. Трех ударов хватило, что освободить Лулу и заставить ястреба вернуться на крышу. Там он провел еще несколько минут, дожидаясь новой возможности заполучить обед, но в итоге улетел не солоно хлебавши.

Йоркширский терьер отделался небольшой царапиной на шее, тогда как его владелица едва не получила нервный срыв. Собак она теперь без присмотра не оставляет и ищет владельца хищника, который улетел в неизвестном направлении.