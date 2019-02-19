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19 февраля 201917:42

В Челябинской области дети требуют лишить гулящую мать родительских прав

19-летняя Кристина из Челябинской области через программу "Прямой эфир" требует лишить свою мать родительских прав за то, что та бессовестно изменяла ее отцу и шесть лет назад бросила пятерых малолетних детей.

Все эти годы, говорит Кристина, ее мать Наталья Коптягина появлялась дома изредка и только для того, чтобы отобрать пособие на детей.

После смерти отца Кристину назначили опекуном братьев, так как мать считалась без вести пропавшей. Семья выживала, как могла, детям помогала вся деревня.

В бегах мать обзавелась новым мужем и теперь требует вернуть ей детей. Сейчас она утверждает, что все это время продолжала их любить и готова заботиться о малышах.

Однако в селе считают, что Наталья сбежала, потому что боялась признаться: все ее дети – от разных отцов.

Помирятся ли мать и дочь, простят ли дети свою биологическую маму? В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" разбирались в том, от кого Наталья Коптягина родила своих детей, провели тест ДНК и узнали правду.

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