В Горном университете Петербурга открылся Центр компетенций

Горный университет Санкт-Петербурга обещает решить кадровые проблемы в энергетике. Там появится Международный центр компетенций. Чем вуз живет сейчас, и как готовят там специалистов для важнейшей в стране нефте- и газодобывающей отрасли?

Словно сеанс в кинотеатре: огромный экран, объемная картинка, эффект полного погружения. Только вместо зрителей — ученые, которые отрабатывают за компьютерами добычу нефти глубоко под водой. 3D-модель скважины позволяет не только увидеть, но и буквально прочувствовать все технологические нюансы. Эту лабораторию в Санкт-петербургском Горном университете открыли для нового центра компетенций, где будут готовить кадры международного уровня.

"Класс виртуальной реальности создан для обучения специалистов по добычи нефти и газа. Он позволяет погружаться в мир нефтяного промысла и отрабатывать внештатные действия при взрывах пожарах", — рассказывает Дмитрий Мардашов, доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Санкт-петербургского горного университета.

Работать с использованием инновационных технологий — это требование времени. Искусственным интеллектом здесь тоже никого уже не удивишь.



Некоторые лекции в Горном университете уже читает робот. Вот он — "Гранит". Числится инженером на кафедре, мечтает стать преподавателем, выступает на конференциях и может ответить на любой вопрос студента.

Это заседание с участием министра энергетики России, руководителями нескольких регионов, представителями ЮНЕСКО и директорами крупнейших сырьевых компаний – официальный старт для работы центра компетенций на базе Санкт-Петербургского Горного университета. Аналогов ему в России нет. Соглашение о его создании было подписано во Франции в марте прошлого года. После его ратифицировала Государственная дума и Совет Федерации.



"Это означает международное признание нашего горного образования лучшим. Оно будет являться основой компетенций для других университетов", — считает ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.

Центр компетенций объединит ведущие университеты мира для решения вопросов экономики, подготовки специалистов и повышения безопасности на предприятиях, связанных с использованием сырьевых ресурсов. Дефицит профессионалов в этой отрасли сегодня одна из причин гибели людей и масштабных загрязнений окружающей среды.

"Уровень образования должен быть везде одинаковый, потому что мы несем одинаковую ответственность перед обществом и перед природой", — отмечает директор института Горного дела технического университета горной академии Фрайбурга Карстен Дребенстедт.

В будущем лаборатории Международного центра компетенций откроют в Китае, Австрии, Германии, Белоруссии и других странах. Опорным регионом в России станет Ханты-Мансийский автономный округ.

"Для нас это крайне интересно, потому что в нашем регионе живет большое количество работников отрасли. И нам важно выстроить работу так, чтобы и молодые люди, и уже состоявшиеся специалисты были востребованы, не взирая на границы государств", — почеркнула губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Главная цель — сформировать общую систему международной профессиональной аттестации. Центр компетенций будет готовить квалифицированных инженеров топливно-энергетического комплекса. Для этого в горном университете уже есть лаборатории и передовое оборудование, например, модели скважин. На них специалисты могут моделировать различные ситуации при добыче нефти и газа и за счет прозрачного корпуса тренажера увидеть, как ведет себя оборудование. Теперь, сдав экзамены в центре компетенций, опытные инженеры могут получить сертификат международного уровня. А, значит, и выполнять работы по самым строгим мировым стандартам.