Тема:
ЖКХ 59 минут назад
Альтернативные котельные могут помочь избежать масштабных коммунальных аварий
Где этой зимой отопительные системы прошли проверку на прочность, а где потребуется ремонт в первую очередь? В Минэнерго разбираются в причинах многочисленных аварий, которыми уже успел отметиться завершающийся сезон. Что выяснили и на какие альтернативные котельные там советуют перейти?
Когда зима не приходит одна: отопительный сезон 2018-2019 уже запомнился жителям нескольких регионов страшными коммунальными авариями, массовыми эвакуациями и режимом ЧС. И речь не только про Хакасию, где в самый разгар зимы сначала закончился уголь для котельных, а потом уже из-за прорыва тепловой сети в двадцатиградусный мороз люди несколько дней жили без отопления.
Детские сады и школы Черногорска опустели, больницы перешли на особый режим работы. В медучреждениях температура не превышала 16 градусов. Пациентов пришлось перевозить в соседний Усть-Абакан.
Барнаул, Саратов, Самара, Хабаровск, Санкт-Петербург — лишь малый список городов, в жизнь которых свои коррективы вносит изношенность систем отопления.
"Это связано не с магистральными трубопроводами, а трубопроводами, которые находятся в собственности муниципальной. Мы их тоже контролируем. Коллеги совершенно справедливо говорят, что основное нарушение работы по теплоснабжению связано с распределительной тепловой сетью", — говорит замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.
Если верить данным Минэнерго, почти треть из 170 тысяч километров теплосетей по всей России нуждается в замене. Но вместо положенных четырех процентов темпы перекладки старых трубопроводов едва ли достигают двух.
Городам надежного инвестора не хватает, в один голос твердят эксперты. Участились случаи, когда муниципальным властям на помощь приходят крупные компании. В Рубцовске недавно обновили девять процентов сетей силами Сибирской генерирующей компании, но это — скорее исключение, чем системный подход к решению проблемы.
"Потенциально решить проблему тепловых сетей во всей стране можно, но это потребует огромных усилий, и на сегодняшний день мы не знаем, кто же может понести такие большие расходы? Мы как крупная компания, заходя в Рубцовск, точно знаем, что у нас и кредитных средств достаточно для того, чтобы можно было вложить два миллиарда рублей. А, например, в маленьком муниципалитете — в том же Черногорске — существующие маленькие теплоснабжающие организации даже кредитов не получат", — говорит директор по тарифообразованию ООО "Сибирская генерирующая компания" Екатерина Косогова.
Именно Рубцовск в прошлом году стал первым городом в стране, который перешел на новую модель теплоснабжения — альтернативная котельная. Суть — появление на рынке единой теплоснабжающей организации, которая отвечает за качество теплоснабжения и обновление сетей.
При этом цена на тепло определяется свободным ценообразованием, ограниченным предельной планкой. То есть, тарифы без учета НДС выше уровня инфляции не вырастут ни при каких условиях. Законодатели хотят пойти дальше в наведении порядка в тепловом хозяйстве — удар по нерадивым организациям.
"Приняли законопроект об определении отнесения по критериям к теплоснабжающей организации. Так как на сегодняшний день теплоснабжающей может быть любая организация, которая имеет, условно говоря, один метр трубы, который ей достался каким-то непонятным образом. Должны быть жесткие критерии", — говорит первый зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев.
Вторым в списке перехода на новую систему теплоснабжения стал поселок Линево Новосибирской области. В самом Новосибирске пока готовятся к замене инфраструктуры. Иными словами — профилактика коммунальных аварий.
"В прошлом году мы по городу поменяли всего 40 километров тепловых сетей, поэтому говорить достаточно сложно. Есть механизмы, которые прорабатываются, по увеличению объема перекладки трубопроводов — с нашим основным партнером, СГК, мы прорабатываем", — говорит начальник департамента энергетики ЖКХ Новосибирска Дмитрий Перязев.
Подготовка нормативной базы для перехода на метод альтернативной котельной в Минэнерго уже завершена. Точное количество городов, которые смогут присоединиться в 2019-м, предугадать эксперты пока не берутся. Главное — интерес крупных городов к пилотным проектам очевиден. При этом законопроект предусматривает переход только на добровольной основе. А значит, то, каким будет качество и бесперебойность теплоснабжения в будущем, остается на усмотрение муниципальных властей.
Ранее по теме
-
Защита дольщиков, утилизация мусора и городская среда: о чем говорил президент в Казани6 суток назад
-
Росстандарт намерен отменить "поверочное рабство"14 суток назад
-
В Барнауле подали тепло в дома, отключенные накануне из-за аварии2 месяца назад
-
В Химках назревает война между двумя коммунальными конторами6 месяцев назад
-
ЧП в Талдомском районе: нагревательный прибор взорвался в квартире6 месяцев назад
-
Жилой многоквартирный дом в Серпуховском районе отключили от газоснабжения6 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Полковник Квачков вышел на свободу
- Умер Карл Лагерфельд
- Скандал вокруг "Т-34": танки грязи не боятся
- ЧП в "Лосином острове": у матери изъяли скотч и нож
- Красное и белое: опубликован "Винный гид России"
Самое читаемое
-
Бросили с пакетом на голове: история про мальчика в лесу обрастает шокирующими подробностями
- Младенца взяли в заложники из-за долгов матери
- Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- Звезда шоу "Голос" сбила насмерть человека и скрылась с места ДТП
- Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям
- На севере Москвы балкон обрушился на двух детей
Вести.Экономика
-
Европа на пороге очередного долгового кризиса
- 10 затонувших городов мира
- Четыре причины, почему ситуация с руководством Baring Vostok ужасна для России
- ВЭБ не смог заменить западный капитал юанями
- Банк ДОМ.РФ увидел рост заявок от застройщиков
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- В Россию привезут очень большую "Тойоту"
- В Госдуме выступили против занижения скоростного лимита
- Названы сроки премьеры первого внедорожника Aurus
- Ford представил самый мощный Focus ST в истории модели
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями»
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Facebook против демократии
- Майдан. Юбилей госпереворота
- Сколько наворовал топ-менеджер РКЦ "Прогресс"
Вести-Москва
-
В Домодедове поймали участников банды, обманывавшей пенсионеров
- Мать пропавшего в "Лосином острове" ребенка задержана из-за противоречий в показаниях
- Чиновнику-взяточнику аукнулась предыдущая должность
- Первый участок Некрасовской линии столичного метро запустят летом
- Интерактивные экспонаты на ВДНХ помогут детям лучше изучить Вселенную
- Столичные центры занятости переезжают в МФЦ
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Рекордный набор данных с Большого адронного коллайдера помог найти долгожданные частицы
- Субботник: спутник успешно загарпунил космический мусор
- Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?
- Расшифрованный геном белой акулы поможет справиться с раком и возрастными заболеваниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате