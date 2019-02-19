Альтернативные котельные могут помочь избежать масштабных коммунальных аварий

Где этой зимой отопительные системы прошли проверку на прочность, а где потребуется ремонт в первую очередь? В Минэнерго разбираются в причинах многочисленных аварий, которыми уже успел отметиться завершающийся сезон. Что выяснили и на какие альтернативные котельные там советуют перейти?

Когда зима не приходит одна: отопительный сезон 2018-2019 уже запомнился жителям нескольких регионов страшными коммунальными авариями, массовыми эвакуациями и режимом ЧС. И речь не только про Хакасию, где в самый разгар зимы сначала закончился уголь для котельных, а потом уже из-за прорыва тепловой сети в двадцатиградусный мороз люди несколько дней жили без отопления.

Детские сады и школы Черногорска опустели, больницы перешли на особый режим работы. В медучреждениях температура не превышала 16 градусов. Пациентов пришлось перевозить в соседний Усть-Абакан.

Барнаул, Саратов, Самара, Хабаровск, Санкт-Петербург — лишь малый список городов, в жизнь которых свои коррективы вносит изношенность систем отопления.

"Это связано не с магистральными трубопроводами, а трубопроводами, которые находятся в собственности муниципальной. Мы их тоже контролируем. Коллеги совершенно справедливо говорят, что основное нарушение работы по теплоснабжению связано с распределительной тепловой сетью", — говорит замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

Если верить данным Минэнерго, почти треть из 170 тысяч километров теплосетей по всей России нуждается в замене. Но вместо положенных четырех процентов темпы перекладки старых трубопроводов едва ли достигают двух.

Городам надежного инвестора не хватает, в один голос твердят эксперты. Участились случаи, когда муниципальным властям на помощь приходят крупные компании. В Рубцовске недавно обновили девять процентов сетей силами Сибирской генерирующей компании, но это — скорее исключение, чем системный подход к решению проблемы.

"Потенциально решить проблему тепловых сетей во всей стране можно, но это потребует огромных усилий, и на сегодняшний день мы не знаем, кто же может понести такие большие расходы? Мы как крупная компания, заходя в Рубцовск, точно знаем, что у нас и кредитных средств достаточно для того, чтобы можно было вложить два миллиарда рублей. А, например, в маленьком муниципалитете — в том же Черногорске — существующие маленькие теплоснабжающие организации даже кредитов не получат", — говорит директор по тарифообразованию ООО "Сибирская генерирующая компания" Екатерина Косогова.

Именно Рубцовск в прошлом году стал первым городом в стране, который перешел на новую модель теплоснабжения — альтернативная котельная. Суть — появление на рынке единой теплоснабжающей организации, которая отвечает за качество теплоснабжения и обновление сетей.

При этом цена на тепло определяется свободным ценообразованием, ограниченным предельной планкой. То есть, тарифы без учета НДС выше уровня инфляции не вырастут ни при каких условиях. Законодатели хотят пойти дальше в наведении порядка в тепловом хозяйстве — удар по нерадивым организациям.

"Приняли законопроект об определении отнесения по критериям к теплоснабжающей организации. Так как на сегодняшний день теплоснабжающей может быть любая организация, которая имеет, условно говоря, один метр трубы, который ей достался каким-то непонятным образом. Должны быть жесткие критерии", — говорит первый зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев.

Вторым в списке перехода на новую систему теплоснабжения стал поселок Линево Новосибирской области. В самом Новосибирске пока готовятся к замене инфраструктуры. Иными словами — профилактика коммунальных аварий.

"В прошлом году мы по городу поменяли всего 40 километров тепловых сетей, поэтому говорить достаточно сложно. Есть механизмы, которые прорабатываются, по увеличению объема перекладки трубопроводов — с нашим основным партнером, СГК, мы прорабатываем", — говорит начальник департамента энергетики ЖКХ Новосибирска Дмитрий Перязев.

Подготовка нормативной базы для перехода на метод альтернативной котельной в Минэнерго уже завершена. Точное количество городов, которые смогут присоединиться в 2019-м, предугадать эксперты пока не берутся. Главное — интерес крупных городов к пилотным проектам очевиден. При этом законопроект предусматривает переход только на добровольной основе. А значит, то, каким будет качество и бесперебойность теплоснабжения в будущем, остается на усмотрение муниципальных властей.