В Нью-Йорке запустили сервис по поиску жилья и психологической помощи для расставшихся пар

Две девушки из Нью-Йорка запустили стартап Onward, который помогает пережившим расставание парам вернуться к нормальной жизни. Подруги сами прошли через тяжелые разрывы, поэтому знают, что нужно людям в таком состоянии, сообщает Fast Company.

Основатели проекта Onward предлагают своим клиентам помощь в подборке нового жилья, переезде, а также поиске психологической помощи.

Стандартный пакет услуг от Onward стоит чуть меньше 100 долларов. За эти деньги представители стартапа будут в течение 10 дней помогать своим клиентам перевозить и упаковывать вещи, а также подберут им подходящего психотерапевта.

Девушки уже заключили договоры с несколькими проверенными специалистами, а также грузчиками, риелторами и компаниями, которые занимаются перевозками.

За дополнительные деньги организаторы проекта готовы составить удрученным клиентам персональные путеводители по барам, ресторанам, фитнес-центрам и другим местам, которые помогут поскорее прийти в чувство.

"Мы знаем, как сложно бывает вернуться к нормальной жизни после разрыва отношений. Поэтому подготовили для такой ситуации все, что нужно", — отмечают представители Onward.

В настоящий момент проект функционирует только в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и округе Колумбия, однако стартаперы активно думают над расширением сферы влияния.