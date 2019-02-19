Крупные супермаркеты могут перестать работать по выходным

В России могут запретить работу крупных супермаркетов в выходные дни. С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

Сенатор напомнил, что в Европе, например, в Германии, крупные магазины закрываются в пятницу в 20:00 и открываются только в понедельник утром. При этом магазины шаговой доступности работают и на выходных. По его мнению, Россия должна идти тем же путем, сообщает агентство городских новостей "Москва".

В Минпромторге пока об инициативе сенатора ничего не знают. В пресс-службе министерства радиостанции "Говорит Москва" сказали, что сформулируют свою позицию после получения законопроекта. Вместе с тем там отметили, что Кондратьев не объяснил мотивы введения таких ограничений.

По мнению экспертов, это решение может сказаться на ценах на продукты. Так, директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк сказала РИА Новости, что маленькие магазины не смогут удовлетворить покупательский спрос. Кроме того, расходы по обеспечению подобного режима работы ретейлерам переложат на покупателей за счет повышения цен.

В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков подчеркнул, что ограничение работы гипермаркетов создаст неудобства для покупателей, которые не смогут делать покупки, когда захотят.

Идея сократить рабочий день супермаркетов не нова. Еще два года назад первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский предлагал, чтобы в обычные дни магазины работали до 21 часа, в субботу до 16 часов, а в воскресенье не работали вовсе. В выходные предлагалось разрешить торговать только небольшим магазинчикам. По мнению Лисовского, это должно помочь малому бизнесу. Однако тогда в правительстве и Ассоциации компаний розничной торговли этот проект не поддержали.