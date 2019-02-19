Супруга Аршавина подала на мужа заявление в ФСБ

Супруга бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса написала заявление на своего мужа в Управление федеральной службы безопасности. Девушка сделала это в связи с поступающими от мужчины угрозы.

Аршавина подчеркивает, что угрозы в ее адрес поступают не только от самого экс-футболиста, но и от неизвестных ей лиц, сообщает Super.Ru. В частности, она рассказала о том, что однажды на встречу ее супруг приехал в сопровождении людей с документами УФСБ. По ее словам, они и оказывали давление на девушку.

Теперь супруга Аршавина требует выяснить законность действий представителей ФСБ.