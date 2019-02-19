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Brexit 21 минута назад
Раскол в рядах лейбористов может стать роковым для Джереми Корбина
Козырной "семеркой" в колоде Мэй называют британские газеты покинувших Лейбористскую партию депутатов, намекая на то, что главный критик премьер министра Терезы Мэй — Джереми Корбин — стремительно теряет доверие своих единомышленников. Каждый из семи парламентариев открыто заявил, что его "укачало" — и от слишком крутых поворотов Корбина налево, и от его позиции по Brexit, и от его антисемитских высказываний. За 120 лет существования партии такое уже случалось, успокаивает ее лидер.
В британском парламенте — за расколом раскол. Жесткий конфликт из-за Brexit среди правящих консерваторов едва не стоил поста Терезе Мэй. Теперь трясет оппозиционную Лейбористскую партию.
Семь депутатов-лейбористов решили покинуть партийные ряды и стать независимыми парламентариями. Уходящие депутаты утверждают, что руководство партии захватили леваки, которые "зажимают" либералов. И что лидер партии Джереми Корбин с Brexit не справляется.
Эта пресс-конференция вызвала такой накал страстей, что после прямой трансляции "Би-Би-Си" пришлось потом извиняться за то, что в эфире прозвучали выкрики с нецензурной бранью.
Английские газеты тут же предсказали массовое восстание в рядах лейбористов и следили за каждым шагом Джереми Корбина, уловив грусть в его глазах после похода в магазин. Но сам он не проявил признаков паники.
"Я очень разочарован, что некоторые парламентарии решили пойти другим путем, но это — политический курс, который объединяет более полумиллиона членов Лейбористской партии внутри и за пределами парламента, и который поддерживают миллионы людей в нашей стране", — заявил Корбин.
Судьба всех без исключения британских политиков сейчас зависит от того, как страна преодолеет главный рубеж — неумолимо приближающуюся дату выхода из ЕС.
В Сети набирает популярность ролик, представляющий Brexit как идущий навстречу своему айсбергу "Титаник". На борту собран политический бомонд Великобритании, который топит всех, кому довелось оказаться под его началом.
Джереми Корбина пытаются потопить не только с помощью Brexit. Покинувшие партию депутаты заявили, что лидер лейбористов своими словами и действиями поощряет антисемитизм. Корбину приписывают антисемитские высказывания и осуждают за его симпатии к палестинцам и критику Израиля.
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