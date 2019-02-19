Журналистам "России 1" не дали въехать в Молдавию, несмотря на приглашение президента
В Кишиневе без каких-либо внятных причин пограничники отказали во въезде съемочной группе "Вестей". Наш коллега Андрей Григорьев направлялся, чтобы освещать предвыборную ситуацию в республике, экономические и политические процессы. Были планы взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона. Все документы были в порядке, но этого оказалось мало. Впрочем, и раньше молдавская граница оказывалась не самой простой для российских журналистов.
Из зоны прилета — сразу на вылет. Разговор с журналистами будет короткий. Документы погранслужба забирает, и без объяснения причин съемочную группу "Вестей" разворачивают домой. К самолету везут как вип-персон. Депортация в сопровождении на комфортабельном микроавтобусе.
Они летели освещать предстоящие парламентские выборы, политическую и экономическую обстановку в стране. Были планы взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона. Вот официальный запрос от канала: "Просим оказать содействие". А вот официальный ответ: "Аппарат главы государства дает согласие". Встреча была назначена на 11 утра 20 февраля.
"Мы тут же показали красивое письмо от молдавского президента. Они совещались, но, впрочем, недолго. Было похоже, что куда-то звонят, интересуются в каких-то вышестоящих инстанциях. После этого нам просто сообщили: "Пойдемте за нами!" Паспорта не отдавали, никаких бумаг не показывали", — рассказывает Андрей Григорьев, корреспондент программы "Вести".
Приглашение главы республики — это повод отказать во въезде в страну. Президент вас ждет, но заехать вам нельзя. Когда снова будет можно, непонятно. Андрей Григорьев возвращается в Москву. "Вот бумаги кстати! Вот здесь есть пункт "Проинформирован об отказе во въезде в страну на основании...", но следующая строчка написана так, что там ничего не видно. Посмотрите, все предыдущие написаны очень отчетливо, а здесь не видно вообще ничего. То есть основание до сих пор нам неясно", — говорит журналист.
Из Молдавии и раньше выдворяли журналистов телеканала "Россия 1": в марте 2015 года Александра Балицкого, а в мае того же года — Дмитрия Кайстро. На сегодняшнюю депортацию в аппарате президента уже отреагировали.
"Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов по отношению к нашему партнеру Российской Федерации и как явное ограничение доступа журналистов к информации", — заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Республикой управляет парламент, где сейчас большинство проевропейское. Полномочия президента предельно ограничены. Между Додоном и законотворцами с первого дня его президентства согласия нет. Он — за Россию, они — под Европу. Изменить ситуацию в стране должны выборы в парламент 24 февраля.
За депутатские кресла борются четыре политические силы. Самый высокий рейтинг — у президентской Партии социалистов. У остальных, в том числе проамериканской партии "Действия и солидарности", значительно меньше. Додону сегодня нужно свое большинство в парламенте, тогда можно говорить о переменах в стране. Но Вашингтон вцепился мертвой хваткой и планирует сохранить у власти прозападную коалицию.
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