Вклад в будущее. Как новые железные дороги изменят Россию
В среду Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию. Эксперты ожидают, что особое внимание президент уделит реализации национальных проектов. Одна из приоритетных задач: модернизация инфраструктуры. Один из важнейших проектов, к примеру, реконструкция БАМа и "Транссиба". Сейчас завершается первый этап, программа действительно приоритетная: контейнеропоток должен вырасти в четыре раза.
Более 6,3 триллиона рублей выделяет российское правительство на модернизацию отечественной инфраструктуры. Речь идет сразу о нескольких проектах: это и водные магистрали, и порты, и автотрассы. Но главные силы, или 2,5 триллиона рублей, будут брошены на обновление железнодорожных путей. Финансирование пойдет как от государства, так и от частных инвесторов.
"Инфраструктура внутренних водных путей традиционно финансируется государством, порты в основном финансируются за счет частных средств, частных инвесторов. Автодороги – государственное частное партнерство. Железные дороги – концессионное соглашение, например, на Дальнем Востоке и на Севере", — поясняет эксперт Центра Экономического прогнозирования "Газпромбанка" Кирилл Никода.
Интерес к железной дороге, а конкретно к БАМу и Транссибу, понятен. Эксперты отмечают рост мировой торговли углем. А везут ископаемое топливо из Кемерова в порты Дальнего Востока именно по двум центральным ЖД-артериям страны.
Сейчас наша страна занимает почти 14% рынка и в ближайшие годы планирует наращивать поставки на 2,3% в год. Таким образом, к 2025 году доля российского угля в мире должна превысить 15%, а объемы перевозок топлива подскочат со 100 до 180 миллионов тонн в год.
В этой связи требуется увеличивать пропускную способность железной дороги. Делать это нужно сразу по двум направлениям. Во-первых, использовать новые, более грузоподъемные вагоны, во-вторых, развивать и обновлять сами пути. Именно этим сейчас занимается группа компаний 1520 и входящая в нее "Бамстроймеханизация".
"Первый этап завершается в данный момент. Фактически на первом этапе мы строили дополнительные разъезды, чтобы увеличить пропускную способность, и вторые пути. Фактически мы в 2018 году сдали 7 объектов, в 2019 еще планируем 10 объектов сдать. Работаем мы на БАМе в пределах дальневосточной железной дороги. Следующий этап – электрификация", — рассказал генеральный директор "Бамстроймеханизация" Александр Чернояров.
В планах у строителей значительно повысить скорость движения по ЖД-магистралям: если сейчас, по оценкам специалистов, поезд проходит 810 километров в сутки, то в ближайшем будущем эта цифра должна вырасти до 1320 километров. В общем состав преодолеет тот же БАМ всего за 7 дней.
Добиться столь высоких показателей помогут как раз новые длинные разъезды, где хватит места, чтобы разминуться даже очень большим поездам. Кроме того, российские строители выделили самые сложные, загруженные участки и укрепили там полотно так, чтобы его не приходилось постоянно обслуживать.
Немалую роль в ускорении перевозок должна сыграть и автоматизация. "Умные" системы уже не первый год внедряются на железных дорогах, говорят в компании 1520. Прежде всего, в диспетчерских пунктах, которые управляют движением поездов.
Впрочем, пока одни эксперты прогнозируют рост угольного рынка, другие предупреждают: этот "бум" может рано или поздно закончиться. Не исключено, что спрос на ископаемое топливо упадет в ближайшие 10-20 лет. Однако в этом случае, быстрые, надежные железнодорожные перевозки станут еще важнее. Просто вместо вагонов с углем, по рельсам пойдут контейнеры с товарами.
Причем речь идет не только о товарообороте России с Китаем или Японией, но и о транзите грузов через территорию нашей страны. Эти перевозки дадут быстрый экономический эффект. А территории, по которым проходит транзитный маршрут, будут активнее развиваться, уверен президент Владимир Путин. Именно он и поручил запустить модернизацию отечественной транспортной инфраструктуры.
Если все планы будут воплощены в жизнь и время в пути по БАМу сократится до 7 дней, то ни один другой вид транспорта просто не сможет конкурировать с российскими ЖД-перевозчиками. К примеру, грузовой корабль пройдет тот же путь почти за месяц.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Полковник Квачков вышел на свободу
- Умер Карл Лагерфельд
- Скандал вокруг "Т-34": танки грязи не боятся
- ЧП в "Лосином острове": у матери изъяли скотч и нож
- Красное и белое: опубликован "Винный гид России"
Самое читаемое
-
Бросили с пакетом на голове: история про мальчика в лесу обрастает шокирующими подробностями
- Младенца взяли в заложники из-за долгов матери
- Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- Звезда шоу "Голос" сбила насмерть человека и скрылась с места ДТП
- Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям
- На севере Москвы балкон обрушился на двух детей
Вести.Экономика
-
Европа на пороге очередного долгового кризиса
- 10 затонувших городов мира
- Четыре причины, почему ситуация с руководством Baring Vostok ужасна для России
- ВЭБ не смог заменить западный капитал юанями
- Банк ДОМ.РФ увидел рост заявок от застройщиков
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- В Россию привезут очень большую "Тойоту"
- В Госдуме выступили против занижения скоростного лимита
- Названы сроки премьеры первого внедорожника Aurus
- Ford представил самый мощный Focus ST в истории модели
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями»
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Facebook против демократии
- Майдан. Юбилей госпереворота
- Сколько наворовал топ-менеджер РКЦ "Прогресс"
Вести-Москва
-
В Домодедове поймали участников банды, обманывавшей пенсионеров
- Мать пропавшего в "Лосином острове" ребенка задержана из-за противоречий в показаниях
- Чиновнику-взяточнику аукнулась предыдущая должность
- Первый участок Некрасовской линии столичного метро запустят летом
- Интерактивные экспонаты на ВДНХ помогут детям лучше изучить Вселенную
- Столичные центры занятости переезжают в МФЦ
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Рекордный набор данных с Большого адронного коллайдера помог найти долгожданные частицы
- Субботник: спутник успешно загарпунил космический мусор
- Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?
- Расшифрованный геном белой акулы поможет справиться с раком и возрастными заболеваниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате