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Ситуация на Украине 1 час назад
Пятая годовщина госпереворота: раскол Украины в Киеве отмечают как победу
Украинские дипломаты в США потребовали запретить показ в американских кинотеатрах самого кассового российского фильма начала года — "Т-34". Историю о легендарном танке Великой Отечественной посмотрели уже больше восьми миллионов зрителей во всем мире. Сборы — два миллиарда 300 миллионов рублей. Похоже, американские прокатчики также предпочтут оставить без внимания требование украинских дипломатов — хотя бы потому, что те усмотрели в освобождении Европы от нацизма признаки агрессии России. В какой момент произошел слом в украинском сознании, известно: пять лет назад в Киеве ломали систему власти, устроив вооруженный переворот. К чему это привело теперь?
Как и пять лет назад, камуфляж снова в моде — только маски сброшены. Юбилей госпереворота Верховная рада отмечает как юбилей войны с Россией, где через слово — Москва, Кремль, Путин.
"Москва проиграла цивилизационную битву за Украину!" — уверен украинский президент Порошенко.
Падение в бездну — для Порошенко победа. И бурные аплодисменты — по случаю закрепления в Конституции курса на Евросоюз и НАТО. Порошенко даже называет сроки — 2023-й. Всеобщее ликование в скорбные для страны дни, отчего это придыхание на камеру так отдает фальшью — как и создаваемые майданные мифы.
"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Марьинский парк, шел в Верховную раду, это было девять утра. У фонтана была цепь "Беркута", которая с помповыми ружьями стреляла в людей. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров", — говорит украинский президент.
Порошенко прав в одном: эти пять дней окончательно изменили Украину. И лозунг "Це Европа", с которого все вроде бы начиналось, уже не вспоминали. В авангарде шли национал-радикалы.
- Баррикады Крещатика — не только про сам Майдан.
- Клубы черного едкого дыма окутали весь центр.
- Булыжников и брусчатки, кажется, уже мало.
- Отбиваться от града камней и пиротехники сотрудникам милиции приходится едва ли не голыми руками.
Но вожаки Майдана с их западными кураторами все называли цинично — мирным протестом, — бросая на бойню все новые майданные сотни.
- Охотничий патрон 12-го калибра, картечь — это мирная акция называется!
"Я горел, лицо у меня обгорело. Получилось, что коктейль Молотова попал на бронежилет, и огонь пошел под забрало", — вспоминает Дмитрий Собына, в 2014 году — командир взвода спецподразделения "Беркут".
Командир взвода харьковского "Беркута" на защите правительственного квартала был с первого дня.
- По нам начали стрелять 18-го числа уже где-то около 10 утра.
Но майданное следствие свой отсчет убийствам упорно ведет с 20 февраля, будто и не было ничего до этого, когда одновременно в западных регионах — погромы и захваты администраций, воинских частей. Милицию — на колени, вынесенное со складов оружие — прямиком в Киев, боевикам.
Горят Дом профсоюзов, палатки, милицейские БТРы. До собственно госпереворота еще три дня, но, чтобы окончательно разжечь толпу, по обеим сторонам открыли огонь таинственные снайперы.
Сегодня о тех событиях вспоминают те, кто был вынужден из страны уехать — бывший премьер-министр Азаров и бывший министр внутренних дел Захарченко. В руках у Захарченко — папка с материалами собственного расследования.
"Было три группы, — рассказывает он. — Это — часть манифестантов, которые взяли дома огнестрельное оружие охотничье, которых вооружили после захватов райотделов, горотделов, воинских частей. Вторая группа — это уже так называемые грузинские снайперы. Третья группа людей пришла незаметно на точки снайперские и так же незаметно оттуда ушла, оставив оружие. Это оружие вывозили из гостиницы "Днепр" Парубий, Пашинский — это известная история. Это — профессионалы, связанные с частными военными компаниями".
Уже десятки непосредственных участников тех событий в один голос, под запись, говорили, что стреляли из гостиницы "Украина". Стреляли из консерватории — вот она, прямо на Майдане, рядом — линия баррикад. Прямая видимость — и на бойцов "Беркута", и на протестующих. И ведь оба здания тогда были под контролем "вожаков революции".
И многочисленные признания — от штурмовиков вроде Бубенчика до привезенных Саакашвили грузинских снайперов. Кто раздавал оружие и приказы прицельно бить по всем — Парубий, Пашинский, Парасюк. Они все окажутся при власти, но крайним назначат "Беркут".
Он мог зачистить Майдан в два счета, но не было приказа. А под приглядом европейских министров Янукович подпишет все. И прежде, чем бежит из страны, согласится и на досрочные выборы, и на вывод спецподразделений.
"Их задача была — не дать возможности Януковичу применить силу, а такая возможность у Януковича была — именно 20-21-го", — говорит Николай Азаров.
И главари Майдана, договорившись при евроэмиссарах об очередном перемирии, снова шли на сцену и призывали к штурму. И толпа шла, потому что поверила в безнаказанность. Власть ведь сама дважды дала им амнистию.
"По этому же закону запретили правоохранительным органам собирать, накапливать и хранить какую-либо информацию о всех этих событиях, которые произошли во время Майдана. Просто законом приняли — уничтожить следы", — говорит Захарченко.
В те дни радикалы окончательно перешли черту, разделив баррикадами на своих и врагов. Это уже был предвестник большого раскола страны — и языка, и веры. Где нескончаемый хаос не позволяет родственникам погибшей "небесной сотни" самим себе ответить на вопрос: очередная годовщина Майдана — это праздник или траур?
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