Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 февраля 201921:24 Эдуард Пунегов

Мошенничество и взятка: два руководителя в Подмосковье подозреваются в преступлениях

Сразу два высокопоставленных чиновника в Подмосковье оказались в поле зрения правоохранительных органов. Сегодня утром с обыском пришли в администрацию Щелковского района — там расследуют дело о мошенничестве с имуществом. А в Дзержинском задержали временно исполняющего обязанности главы города. Сергея Грибинюченко, который поработал на своем посту меньше месяца, подозревают в получении крупной взятки.

Руки Сергея Грибинюченко в лучах ультрафиолета окрасились в тот же цвет, что и меченые купюры. Мэра подмосковного Дзержинского поймали, что называется, с поличным.

Сергей Грибинюченко был назначен временным главой администрации города 25 января. Проработал в этой должности совсем недолго — перед его кабинетом даже не успели повесить табличку. Следственные действия проходили непосредственно на рабочем месте.

И для всех сотрудников администрации это задержание стало полной неожиданностью: "Ожидали, что так события будут развиваться? — Нет, конечно. Утром все было по плану. Оперативка, встречи рабочие".

В пустом кабинете уже нет ни одной вещи временного главы. Следователи возбудили уголовное дело. Грибинюченко обвиняют в получении 20 тысяч долларов от одной из частных компаний.

"Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов, заключённых с администрацией Пушкинского района", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, незаконные махинации Грибинюченко совершал ещё на прежнем посту — главы Пушкинского района. За 3 три года работы его в чём только не обвиняли — в некомпетентности, непродуманной кадровой политике, намеренном банкротстве муниципальных компаний. Последней каплей стал развал системы вывоза мусора. Жители даже писали петицию с просьбой об отставке главы района.

Сегодня же оперативники нагрянули в администрацию еще одного подмосковного города. Обыскивали кабинет заместителя главы Щелково Ирины Ивановой.

" По делу бывшего начальника земельного управления Виталия Андрусенко — дело ещё с 2018 года — следователю потребовались дополнительные документы", — рассказал Николай Алонсо, представитель пресс-службы администрации Щелковского района.

"Правда, что в кабинете Ивановой прошли обыски? — Не могу вам подтвердить эту информацию", — ответил Алонсо.

По версии следствия Иванова вместе с бывшим подчиненным через подставную фирму купила у города огромную стоянку на улице Строителей. Всего за три миллиона рублей — это в три раза ниже рыночной стоимости. Во время обыска чиновнице стало плохо — пришлось вызвать скорую.

Судя по нашей информации, следственные мероприятия в Щелковской администрации продолжаются до сих пор. Одновременно оперативники обыскивают шикарную московскую квартиру Ивановой в элитном комплексе на улице Губкина.

Сейчас

18:23

Под лавину в Швейцарии попали 12 человек

17:44

США выведут войска из Сирии через Ирак

16:33

Телефонные террористы добрались до Останкинской башни

14:55

В ходе КТО в Дагестане уничтожен один боевик

14:49

Тройное ДТП в Ростовской области: 6 погибших, 7 раненых

14:32

Умер великий кутюрье Карл Лагерфельд

14:26

На юго-востоке Москвы подростки избили лейтенанта полиции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Журналистам "России 1" не дали въехать в Молдавию, несмотря на приглашение президента

Журналистам "России 1" не дали въехать в Молдавию, несмотря на приглашение президента

2 часа назад
Захарова обвинила Порошенко во вранье: РФ не отменяла встреч с США

Захарова обвинила Порошенко во вранье: РФ не отменяла встреч с США

3 часа назад
Умер Карл Лагерфельд. Провокатор, новатор, кайзер моды

Умер Карл Лагерфельд. Провокатор, новатор, кайзер моды

1 час назад
Крупные супермаркеты могут перестать работать по выходным

Крупные супермаркеты могут перестать работать по выходным

2 часа назад
Пятая годовщина госпереворота: раскол Украины в Киеве отмечают как победу

Пятая годовщина госпереворота: раскол Украины в Киеве отмечают как победу

1 час назад
Следователи проверят курганскую школу, где детей накормили "белой щетиной"

Следователи проверят курганскую школу, где детей накормили "белой щетиной"

3 часа назад
10 затонувших городов мира

10 затонувших городов мира

11 часов назад
Виктору Ракову поверить в любовь помогла Смерть

Виктору Ракову поверить в любовь помогла Смерть

7 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Останкинский суд Москвы признал законным приговор бывшей жене Джигарханяна

Останкинский суд Москвы признал законным приговор бывшей жене Джигарханяна

3 часа назад
Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

18.02.2019 18:25
Красное и белое: опубликован "Винный гид России"

Красное и белое: опубликован "Винный гид России"

10 часов назад
Скандал вокруг "Т-34": танки грязи не боятся

Скандал вокруг "Т-34": танки грязи не боятся

6 часов назад
Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму

Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму

1 час назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Кто ответит за 6 погибших: СКР разбирается в обстоятельствах страшного ДТП

Кто ответит за 6 погибших: СКР разбирается в обстоятельствах страшного ДТП

1 час назад
Раскол в рядах лейбористов может стать роковым для Джереми Корбина

Раскол в рядах лейбористов может стать роковым для Джереми Корбина

1 час назад
Американский эсминец опять пришел в Черное море

Американский эсминец опять пришел в Черное море

2 часа назад
Супруга Аршавина подала на мужа заявление в ФСБ

Супруга Аршавина подала на мужа заявление в ФСБ

2 часа назад
Утечка: рекламный ролик Samsung Galaxy S10 и Galaxy Buds

Утечка: рекламный ролик Samsung Galaxy S10 и Galaxy Buds

3 часа назад
Под лавину в Швейцарии попали 12 человек

Под лавину в Швейцарии попали 12 человек

4 часа назад
США выведут войска из Сирии через Ирак

США выведут войска из Сирии через Ирак

4 часа назад
Красная свадьба. Реальные события в основе самой жуткой сцены "Игры престолов"

Красная свадьба. Реальные события в основе самой жуткой сцены "Игры престолов"

4 часа назад
Пара кораблей НАТО объявилась в Черном море

Пара кораблей НАТО объявилась в Черном море

4 часа назад
"Не так уж и суров": челябинский инспектор остановил движение ради хромой собаки

"Не так уж и суров": челябинский инспектор остановил движение ради хромой собаки

5 часов назад
Телефонные террористы добрались до Останкинской башни

Телефонные террористы добрались до Останкинской башни

5 часов назад
Жизнь на ощупь: запущен первый онлайн-проект о мире слепоглухих людей

Жизнь на ощупь: запущен первый онлайн-проект о мире слепоглухих людей

5 часов назад
Москвичи могут лишиться квартир за незаконную перепланировку

Москвичи могут лишиться квартир за незаконную перепланировку

5 часов назад
Не было шины: в Башкирии уволили врача, лечившего шваброй перелом пенсионерки

Не было шины: в Башкирии уволили врача, лечившего шваброй перелом пенсионерки

6 часов назад
Новая Toyota Hiace может появиться в России

Новая Toyota Hiace может появиться в России

6 часов назад
Две пермячки полгода не ходят в школу из-за отказа делать Манту

Две пермячки полгода не ходят в школу из-за отказа делать Манту

7 часов назад
На юго-востоке Москвы подростки избили лейтенанта полиции

На юго-востоке Москвы подростки избили лейтенанта полиции

7 часов назад
"КиноПоиск" проанализировал популярность претендентов на "Оскар"

"КиноПоиск" проанализировал популярность претендентов на "Оскар"

7 часов назад
Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона

Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона

8 часов назад
Настроили прицел: наночастицы платины точно нацеливаются на раковые клетки

Настроили прицел: наночастицы платины точно нацеливаются на раковые клетки

8 часов назад
Операции по пересадке головы пациент предпочел женитьбу

Операции по пересадке головы пациент предпочел женитьбу

9 часов назад
Опасный фенспирид: из российских аптек изымают уже второе лекарство

Опасный фенспирид: из российских аптек изымают уже второе лекарство

9 часов назад
Ночь в "Лосином": у задержанной матери мальчика изъяли скотч и нож

Ночь в "Лосином": у задержанной матери мальчика изъяли скотч и нож

9 часов назад
Невероятные татуировки с героями мультфильмов

Невероятные татуировки с героями мультфильмов

11 часов назад
Полковник Квачков вышел на свободу

Полковник Квачков вышел на свободу

11 часов назад
Утечка: в Android исчезнет кнопка "назад"

Утечка: в Android исчезнет кнопка "назад"

12 часов назад
В России начнут продавать обновленный Renault Duster

В России начнут продавать обновленный Renault Duster

12 часов назад
Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"

Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"

14 часов назад
В Индии грузовик наехал на свадебную процессию: 13 человек погибли, 15 ранены

В Индии грузовик наехал на свадебную процессию: 13 человек погибли, 15 ранены

14 часов назад
Над Землей засияет самая большая Луна в году

Над Землей засияет самая большая Луна в году

15 часов назад
"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

11.02.2019 14:05