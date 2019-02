Американский эсминец опять пришел в Черное море

Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море. Российский флот уже взял его под наблюдение: за ним следят разведывательное судно "Иван Хурс" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево". Американский корабль примет участие в учениях НАТО, сообщает агентство РИА Новости.

#BREAKING #USSDonaldCook has begun its transit through the Dardanelles Strait on its way into the Black Sea for routine ops.

.#USNavy routinely operates in the #BlackSea consistent with the #MontreuxConvention & international law.

