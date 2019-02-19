Ученые установили, что разные характеры — залог счастливых отношений

Исследователи из Мичиганского университета почти три года собирали данные о взаимоотношениях 2578 гетеросексуальных пар и пришли к выводу, что лучше всего друг с другом уживаются люди с совершенно разными характерами, сообщает Research Gate.

Эксперимент стартовал в 2016 году. В нем участвовали пары, которые были женаты около 20 лет. Супруги вели дневники, в которых регулярно записывали свои ощущения, эмоции и давали оценку происходящему в браке.

По словам исследователей, такой способ анкетирования гораздо эффективнее разового опроса.

В итоге оказалось, что больше всего отношениями были удовлетворены люди с максимально разными характерами.

Ученые предположили, что такие результаты связаны с тем, что большинству участникам проекта было больше 50 лет.

"Вероятно, за такое количество лет совместной жизни они научились сглаживать углы и примиряться с непохожими характерами друг друга", — отметили исследования.