Стали известны имена российских лыжников, которые выступят в спринте

В австрийском Зефельде стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. Стали известны имена спортсменов, которые представят сборную России в первом виде программы – спринте.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила "Спорт-Экспрессу", что за мужскую команду выступят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Артем Мальцев. За женскую – Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Елена Соболева и Наталья Непряева.

Елена Вяльбе призвала прессу закрыть тему допинга в российской сборной. Все обвинения, выдвинутые против наших лыжников, не подтвердились. В российской команде допинг не принимался, мы выиграли все суды. Давайте, начнем все с чистого листа. Этот вопрос надо закрыт из уважения к спортсменам", — приводит слова Вяльбе ТАСС.