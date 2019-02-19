Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму

Учебно-тренировочный сбора ЦСКА в Испании был омрачен травмой ведущего полузащитника Алана Дзагоева. В контрольном матче с испанской "Картахеной" Алан был заменен на 16 минуте.

Дзагоев получил повреждение и покинул поле на носилках. Алан держался за правую ногу в области бедра. Характер травмы и ее тяжесть будут установлены при углубленном медицинском обследовании.

В последние годы Алана преследуют частые мышечные травмы. В текущем сезоне футболист смог сыграть только в 11 матчах.