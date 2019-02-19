Бывший полузащитник "Анжи" и "Локомотива" расторг контракт с "Пари Сен-Жермен"

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" расторг контракт с 33-летним Лассаной Диарра, известным по выступлениям за махачкалинский "Анжи" и московский "Локомотив". Футболист был отчислен за прогулы.

Контракт Диаара с "ПСЖ" был рассчитан до конца сезона. Но сам Лассана был сосредоточен на выпуске энергетического напитка и пропускал тренировки. В нынешнем сезоне бывший футболист сборной Франции появлялся на поле в четырех матчах.

Лассана Диарра выступал за английские "Арсенал", "Челси", Портсмут" и "Тоттенхэм", мадридский "Реал", французские "Марсель" и "ПСЖ". С 2012 по 2013 он играл за махачкалинский "Анжи", а в 2013-14 был игроком столичного "Локомотива".