Президент Молдавии осудил запрет на въезд в страну журналистам РФ

Президент Молдавии Игорь Додон осудил действия проевропейского правительства республики, которое отказало во въезде в страну пятерым российским журналистам, приехавшим взять у него интервью.

Об этом руководитель страны проинформировал мировую общественность в ходе прошедшей прямой линии на сайте "Одноклассники".

Он возмутился действиями кабинета министров республики, которое завернуло в аэропорту Кишинева прилетевшие из Москвы съемочные группы телеканалов "Россия-1" и НТВ, несмотря на то, что у журналистов было пригласительное письмо из его администрации.

При этом руководитель пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки объяснила действия властей тем, что журналисты не указали цель визита в страну.

В администрации Додона назвали действия правительства новой провокацией по отношению к России.

Это далеко не первый случай, когда российских журналистов не пускают в страну под предлогом невозможности подтвердить цель визита. Под запрет попали, в частности, корреспонденты НТВ Ирада Зейналова, "Комсомольской правды" Дарья Асламова, телеканала RTVI Марианна Минскер.

У Додона давний конфликт с правительством и парламентом страны, которые придерживаются антироссийской линии. В 2017—2018 годах Конституционный суд Молдавии несколько раз временно отстранял президента страны от должности от должности из-за того, что он не соглашался подписать указы о назначении министров правительства и иные законы, принятые парламентом.