В Москве налетчики отобрали у двух мужчин сумку с деньгами

Четыре человека на севере Москвы напали на двоих прохожих и отобрали сумку с документами, неизвестных разыскивает полиция.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Отмечается, что грабеж произошел на Флотской улице у дома № 98​​​.

По предварительным данным, преступники угрожали пострадавшим словами. На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведется розыск налетчиков, устанавливается сумма похищенного.