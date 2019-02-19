Номинантов на "Оскар" угостят конфетами с марихуаной

В этом году одним из спонсоров вручения премии "Оскар" выступит компания Crescendo, производящая продукты с марихуаной. Практически все подарки, которые традиционно дарят номинантам на престижную награду, будут содержать психоактивные вещества, сообщает CNBC.

Среди бонусов от организаторов "Оскара", которые получат актеры-номинанты, будут шоколадные трюфели с марихуаной, масло для лица с коноплей, увлажняющий крем с экстрактом посевного каннабиса и даже сертификат на годовое членство в клубе любителей "травы" MOTA.

Также, вероятно, в качестве шутки, актерам и режиссерам, номинированным на престижную премию, подарят вантузы от компании Mister Poop.

Всего в списке "счастливчиков" окажутся 25 человек.

Впрочем, в столь необычных подарках, нет ничего криминального – вручать премию "Оскар" будут в Калифорнии, где употребление марихуаны легализовано с 2016 года.

Торжественная церемония вручения главной награды в области кино состоится в ночь с 24 на 25 февраля.