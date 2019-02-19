Эрдоган: Турция опасается новой волны беженцев из Сирии

Турция не сможет справиться в одиночку в случае возникновения новой волны сирийских беженцев.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал президент страны Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Он подчеркнул, что пребывание сирийских беженцев на территории Турции не может рассматриваться в качестве единственного способа разрешения этой проблемы и напомнил, что Анкара в свое время предложила создавать в Сирии зоны безопасности для возвращения обратно домой мигрантов.

Ранее Эрдоган предложил создавать в САР города для беженцев с помещениями контейнерного типа.

С 15 марта 2011 года в Сирии длится многосторонний, многоуровневый вооружённый конфликт, в который с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.