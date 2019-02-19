Леонид Слуцкий может заменит Сарри на посту главного тренера "Челси"

Лондонский "Челси" может отправить в отставку тренера Маурицио Сарри в случае проигрыша "синими" в финале Кубка лиги. В качестве потенциального преемника итальянца британская пресса называет бывшего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

Как сообщает ТАСС, сославшись на издание Independent, Леонид Слуцкий может возглавить "Челси" в случае отставки Маурицио Сарри. Слуцкий хорошо знаком с владельцем клуба Романом Абрамовичем, а также проходил стажировку в Лондоне. Кроме того, голландский "Витесс", с которым сейчас работает Леонид Викторович, является подшефным клубом "Челси" и перевод российского специалиста в Лондон не должен вызвать затруднений. Против Слуцкого говорит его неудачный опыт работы с английским "Халл Сити".

Второй возможной кандидатурой является бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард. В настоящее время он связан работой с выступающим в Чемпионшипе "Дерби Каунти".