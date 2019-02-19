Фигуристы Пепелева и Плешков лидируют в Кубке России после короткой программы

В Великом Новгороде продолжается розыгрыш Кубка России по фигурному катанию. В борьбу вступили спортивные пары. После короткой программы лидируют Алина Пепелева и Роман Плешков.

Судьи оценили выступление Алины и Романа в 66,11 балла. На втором месте Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (65,85). Третье место у Анастасии Полуяновой и Дмитрия Сопота (62,71).

В среду спортсменам предстоит выступить с произвольной программой. Соревнования продлятся до 22 февраля.