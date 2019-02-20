В самолет можно будет пройти по электронному талону

Минтранс разрешил использовать электронные талоны при посадке в самолет. Речь о самостоятельной онлайн-регистрации.

По цифровому документу можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. Получать бумажный талон в этом случае не нужно. Воздушные гавани в свою очередь должны иметь информационную систему, которая включает электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующие штрих-код, передает "Россия 24".

В аэропортах Домодедово и Шереметьево подтвердили — у них такая система есть.

От привычного бумажного талона при этом пока никто не отказывается.