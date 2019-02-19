Венесуэла закрыла морскую границу с островами в Карибском море

Венесуэльские власти закрыли морскую границу с островами, входящими в группу Малых Антильских островов.

Начальник сил ВМС региона Кинтеро Мартинес не уточнил, по какой причине закрыта граница, однако именно с одного из этих островов – Кюрасао – венесуэльская оппозиция планирует доставлять гуманитарную помощь в страну​​​, передает ТАСС.

Эту помощь правительство Николаса Мадуро категорически отказывается принимать. Президент назвал эту инициативу "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

Ранее Гуаидо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны (его поддержали США и ряд европейских стран), заявил, что 23 февраля станет днем доставки гуманитарной помощи в страну. Также, по его словам, несколько европейских стран выделят 18 миллионов долларов на гуманитарную помощь для южноамериканской страны.

23 февраля у Гуайдо заканчивается им же самим определенный срок мандата на временное правление. И именно на 23 февраля Гуайдо созывает сторонников на грандиозный митинг-манифестацию в свою поддержку.